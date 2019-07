जैश का संदिग्ध आंतकी मुजफ्फर भट्ट गिरफ्तार, कोर्ट ने 9 दिन की हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जैश के एक संदिग्ध आतंकी (आरोपी) मुजफ्फर भट्ट को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य मुजफ्फर भट को आज गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एनआईए एनआईए ने उसे अदालत में पेश किया, जहां एनआईए अदालत ने आरोपी की 9 दिन की एनआईए हिरासत को मंजूरी दे दी है।

इससे पहले शनिवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष पाकिस्तानी कमांडर समेत दो आतंकवादी मारे गये। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक मुन्ना लाहौरी पिछले महीने हुए कार धमाके के लिए जिम्मेदार था, इसमें सेना के दो जवान शहीद हो गए थे। वह कश्मीर में कई लोगों की हत्या में भी शामिल था।

Jaish Conspiracy Case: National Investigation Agency (NIA) arrested one accused Muzaffar Bhat, member of Jaish-e-Mohammed (JeM), a proscribed terrorist organization, today. NIA court has granted 9 days of NIA custody of the accused. pic.twitter.com/mxC4K3Eimb