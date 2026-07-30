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बच्चों में कैंसर की जल्द पहचान से बचेगी जिंदगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) ने बच्चों में कैंसर की पहचान और उपचार के लिए एक पहल शुरू की है। इसमें 80 चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान, जांच एवं रेफरल की प्रक्रियाएं सिखाई गईं। कैनकिड्स संस्था इस कार्यक्रम में सहयोग कर रही है।

बच्चों में कैंसर की जल्द पहचान से बचेगी जिंदगी

पीलीभीत। बच्चों में कैंसर की जल्द पहचान और समय पर उपचार के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) ने पहल शुरू की है। बुधवार को सीएमओ कार्यालय में कैनकिड्स संस्था के सहयोग से आरबीएसके डॉक्टरों, ब्लॉक स्तर के एमओआईसी और बीसीपीएम का प्रशिक्षण हुआ। इसमें करीब 80 चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में बच्चों में कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान, जांच और समय से रेफर करने की प्रक्रिया बताई गई। सीएमओ डा.बीसी पंत, आरबीएसके नोडल डॉ. संजीव कुमार के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण में ग्लैन कैंसर अस्पताल बरेली की निदेशक डॉ. रितु भूटानी ने बच्चों में कैंसर के लक्षण, पहचान, जांच और रेफरल के बारे में जानकारी दी।

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कैनकिड्स की सीनियर प्रोग्राम मैनेजर प्रीति रस्तोगी ने संस्था की ओर से कैंसर पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को इलाज, देखभाल और अन्य सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी।कैनकिड्स के प्रोजेक्ट मैनेजर शशांक पटेल ने बताया कि प्रदेश में शून्य से 19 वर्ष तक की उम्र के करीब 14,700 बच्चे हर साल कैंसर की चपेट में आते हैं। समय पर रेफरल से इलाज में होने वाली देरी और असमय मृत्यु को काफी हद तक रोका जा सकता है। बताया कि कैंसर के लक्षण वाले बच्चों के अभिभावक कैनकिड्स की उप्र स्टेमट हेल्पलाइन 9811284406 पर संपर्क करें।

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