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पॉवर लिफ्टिंग खिलाड़ी निधि पटेल को नेशनल ऑइकान अवार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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मिर्जापुर की निधि सिंह पटेल, जो अंतरराष्ट्रीय पॉवर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं, को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में नेशनल आइकॉन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है और क्रीड़ाधिकारी ने भी प्रशंसा जताई है।

पॉवर लिफ्टिंग खिलाड़ी निधि पटेल को नेशनल ऑइकान अवार्ड

मिर्जापुर, संवाददाता। विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत और जनभागीदारी के तहत आरोग्य दर्पण द्वारा भारत की राजधानी नई दिल्ली के रफी मार्ग पर स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सोमवार को आयोजित नेशन कानक्लेव एवं नेशनल ऑइकान अवार्ड-2026 के लिए देश भर से नामित 48 सदस्य में जनपद अंतर राष्ट्रीय पॉवर लिफ्टिंग खिलाड़ी निधि सिंह पटेल को सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। जनपद के नरायनपुर ब्लॉक के पचेवरा गांव बेटी एवं स्पोटर्स स्टेडियम की प्रशिक्षक निधि पटेल को नेशनल आइकॉन अवार्ड 2026 से सम्मानित होने पर खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला क्रीड़ाधिकारी एवं अन्य लोगों ने निधि की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

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