गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से जवाब तलब

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। यह नोटिस नोएडा की एक सोसायटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत के मामले में जारी किया गया है। आयोग ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, 26 जुलाई को नोएडा की एक रिहायशी सोसायटी में एसटीपी की सफाई के लिए एक सफाईकर्मी उतरा था। टैंक के भीतर जहरीली गैस की चपेट में आने से वह बेहोश हो गया। सफाईकर्मी के काफी देर तक बाहर नहीं आने पर सोसायटी का एक सुरक्षागार्ड उसे बचाने के लिए टैंक में उतरा, लेकिन वह भी बेहोश हो गया।