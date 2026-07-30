गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से जवाब तलब
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। यह नोटिस 26 जुलाई को नोएडा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत के मामले में जारी किया गया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। यह नोटिस नोएडा की एक सोसायटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत के मामले में जारी किया गया है। आयोग ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, 26 जुलाई को नोएडा की एक रिहायशी सोसायटी में एसटीपी की सफाई के लिए एक सफाईकर्मी उतरा था। टैंक के भीतर जहरीली गैस की चपेट में आने से वह बेहोश हो गया। सफाईकर्मी के काफी देर तक बाहर नहीं आने पर सोसायटी का एक सुरक्षागार्ड उसे बचाने के लिए टैंक में उतरा, लेकिन वह भी बेहोश हो गया।
बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने दोनों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।आयोग ने बताया कि इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे दो सप्ताह के भीतर इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट में इस घटना की जांच की स्थिति, पीड़ितों को दिए गए या प्रस्तावित मुआवजे की जानकारी, सुधारात्मक उपाय जैसी जानकारियां मांगी गई हैं।
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