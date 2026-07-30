Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से जवाब तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। यह नोटिस 26 जुलाई को नोएडा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत के मामले में जारी किया गया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है।

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से जवाब तलब

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। यह नोटिस नोएडा की एक सोसायटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत के मामले में जारी किया गया है। आयोग ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, 26 जुलाई को नोएडा की एक रिहायशी सोसायटी में एसटीपी की सफाई के लिए एक सफाईकर्मी उतरा था। टैंक के भीतर जहरीली गैस की चपेट में आने से वह बेहोश हो गया। सफाईकर्मी के काफी देर तक बाहर नहीं आने पर सोसायटी का एक सुरक्षागार्ड उसे बचाने के लिए टैंक में उतरा, लेकिन वह भी बेहोश हो गया।

ये भी पढ़ें:सफाईकर्मी और सुरक्षा गार्ड की मौत मामले में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी

बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने दोनों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।आयोग ने बताया कि इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे दो सप्ताह के भीतर इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट में इस घटना की जांच की स्थिति, पीड़ितों को दिए गए या प्रस्तावित मुआवजे की जानकारी, सुधारात्मक उपाय जैसी जानकारियां मांगी गई हैं।

ये भी पढ़ें:वाराणसी के स्कूल में बच्चे की प्रताड़ना पर मुख्य सचिव को नोटिस

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।