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चिकित्सकों, महिलाओं व कर्मियों के खिलाफ हिंसा स्वीकार्य नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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संजय लाला, दरभंगा। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया के आह्वान पर नौ अगस्त को ‘अभया दिवस’ मनाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को लेकर डॉ. ओम प्रकाश ने गंभीर चिंता व्यक्त की। महिला चिकित्सकों और नर्सों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

चिकित्सकों, महिलाओं व कर्मियों के खिलाफ हिंसा स्वीकार्य नहीं

संजय लाला,दरभंगा। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया के आह्वान पर नौ अगस्त को ‘अभया दिवस’ मनाया जाएगा। इसकी पूर्व संध्या पर दरभंगा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के आईपास कक्ष चिकित्सकों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

समस्याओं की जानकारी

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. ओम प्रकाश ने कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग आठ से 38 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मी अपने कार्यकाल में कभी न कभी शारीरिक हिंसा का सामना करते हैं। मौखिक दुर्व्यवहार, धमकी और उत्पीड़न को जोड़ने पर यह समस्या कहीं अधिक व्यापक हो जाती है। हिंसा स्वास्थ्य कर्मियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के साथ रोगी सेवा की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाती है। आज हम केवल चिकित्सकों की सुरक्षा की बात करने के लिए एकत्र नहीं हुए हैं। हम उस विश्वास की रक्षा के लिए एकत्र हुए हैं, जिस पर पूरी चिकित्सा व्यवस्था टिकी हुई है।

चिकित्सकों के ऊपर हमले

सोसाइटी की अध्यक्ष डॉ. कुमुदनी झा ने कहा कि हाल में महाराष्ट्र के डोंबिवली स्थित शास्त्रीनगर नगरपालिका अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कथित हमले की घटना ने पूरे चिकित्सा जगत को विचलित किया। इस घटना के बाद चिकित्सकों ने विरोध दर्ज कराया और स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा मजबूत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चिकित्सक जीवन बचाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु चिकित्सा विज्ञान की भी सीमाएं होती हैं। प्रत्येक प्रतिकूल परिणाम को लापरवाही मानकर चिकित्सकों या स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना अमानवीय तथा अस्वीकार्य है। महिला चिकित्सकों, नर्सों और कर्मियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

सुरक्षा की ज़रूरत

सचिव डॉ. राजश्री पूर्वे ने कहा कि भय के वातावरण में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा संभव नहीं है। स्त्री रोग प्रसूति विभाग की भी विभागाध्यक्ष डॉ. पूजा महासाठ ने कहा कि चिकित्सक और रोगी एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों बीमारी के विरुद्ध एक ही पक्ष में खड़े हैं। पीजी रेजिडेंस पहली पंक्ति में होने के कारण बार बार भीड़ की प्रताड़ना और कई बार हिंसा की शिकार होती है। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। चर्चा में डॉ. अलका मिश्रा, डॉ. मधु सिन्हा, डॉ. राखी कुमारी व परिचारिकाओं ने हिस्सा लिया। फॉग्सी ने अभया दिवस के माध्यम से संदेश दिया कि अपनी आवाज उठाएं, हिंसा के विरुद्ध खड़े हों। चिकित्सक सुरक्षित होंगे, तभी रोगी भी सुरक्षित रहेंगे।

सामान्य प्रश्न

अभया दिवस कब मनाया जाएगा?
अभया दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा।
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