राष्ट्रीय हनुमान दल का विस्तार, पदाधिकारी मनोनीत
दातागंज में, राष्ट्रीय हनुमान दल के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकारिणी का विस्तार किया। उन्होंने शिवप्रताप सिंह तोमर को जिला महामंत्री और अन्य सदस्यों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। सभी नए पदाधिकारियों को बधाई दी गई।
दातागंज। राष्ट्रीय हनुमान दल जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्यकारिणी का विस्तार कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने शिवप्रताप सिंह तोमर को जिला महामंत्री, अशोक शाक्य को तहसील अध्यक्ष बिल्सी, रामू सिंह को जिला सह मीडिया प्रभारी, कौस्तव सिंह को जिला प्रवक्ता, श्याम वीर को ब्लॉक अध्यक्ष म्याऊं नियुक्त किया। इसके अलावा वैभव गुप्ता ब्लॉक मीडिया प्रभारी समरेर, सुनील कुमार तहसील मंत्री दातागंज, अभिषेक गौतम जिला उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्यों में उदयवीर, मोहन, शिव नंदन को बनाया। जिलाध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट संजीव कुमार सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर प्रशांत सिंह, जिला महामंत्री ओम मिश्रा, जिला महामंत्री सार्थक चित्रांश, जिला महामंत्री सुरजीत राजपूत, जिला प्रवक्ता नरेंद्र कुमार गुप्ता एवं प्रमोद कुमार उर्फ प्रदीप पाण्डेय जिला मीडिया प्रभारी उपस्थित थे।
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