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राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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पिथौरागढ़ में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट और पिथौरागढ़ के हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि मेयर कल्पना देवाल ने किसानों को योजनाओं की जानकारी दी और उत्पादों की बाजार की मांग के अनुसार तैयारी पर जोर दिया।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए

पिथौरागढ़। जिला उद्योग केन्द्र में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट व पिथौरागढ़ के हथकरघा व हस्तशिल्पियों ने प्रतिभाग किया। कार्यकम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर कल्पना देवलाल ने किया। देवलाल ने हस्तशिल्पियों को हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। कहा बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार किया जाए। केन्द्र के प्रबन्धक पंकज तिवारी ने हथकरघा व हस्तशिल्प योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यहां नाबार्ड के डीपीएम राकेश सिंह कन्याल, आरसेटी निदेशक हिमांशु जोशी, चेतना संस्था के मनमोहन बोरा, मास्टर काफ्टमेन पूनम ग्वाल, अनिल टम्टा, बबीता कोहली, शंकुतला देवी, जानकी बृजवाल आदि मौजूद रहे।

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