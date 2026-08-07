राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकर और शिल्पकार सम्मानित
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बागेश्वर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बुनकरों और शिल्पकारों को सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग देने की बात की गई। मुख्य अतिथि ने पारंपरिक शिल्प को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और सम्मानित महिला बुनकरों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।
देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शुक्रवार को जिला उद्योग केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के सदस्य इंदर सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से बुनकरों एवं शिल्पकारों को नई पहचान मिल रही है। उन्होंने पारंपरिक शिल्प को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने का आह्वान किया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अमित सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमारी सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के तहत बुनकरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, विपणन सहायता तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के अवसर दिए जा रहे हैं।
कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। साथ ही हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला बुनकरों और शिल्पकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य दान सिंह बिष्ट, सहायक प्रबंधक कैलाश चंद्र तिवारी, विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बुनकर और शिल्पकार मौजूद रहे।
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