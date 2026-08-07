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हथकरघा हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर, गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान: सीडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने जिले के बुनकरों को पारंपरिक बुनकरी को आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हथकरघा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक है।

हथकरघा हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर, गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान: सीडीओ
हथकरघा हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर, गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान: सीडीओ

रुद्रपुर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला उद्योग केंद्र सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने जिले के बुनकरों और कारीगरों से पारंपरिक बुनकरी को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हथकरघा भारतीय संस्कृति और परंपरा की अमूल्य धरोहर है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 70 से 80 बुनकरों और हथकरघा कार्य से जुड़े कारीगरों ने भाग लिया। इनमें सविता देवी, फेमिदा सहित कई बुनकर शामिल रहे।

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