पंचायतों में गुणवत्तपूर्ण विकास कार्य कराने के दिए टिप्स

छिबरामऊ, संवाददाता। विकास खंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों एवं पंचायत सहायकों के लिए एक दिवसीय विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा पंचायत विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करने की जानकारी देना रहा। प्रशिक्षण में पंचायतीराज विभाग, कानपुर मंडल के मास्टर ट्रेनर विपिन कुमार एवं सरोज कुमारी ने खंड विकास अधिकारी दीपांकर आर्य की मौजूदगी में प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की प्रक्रिया, 16वें वित्त आयोग की संस्तुतियों, विकास कार्यों की गुणवत्ता, ग्राम सभा की भूमिका तथा पंचायत पोर्टल पर योजनाओं के अपलोड की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर तैयार होने वाली प्रत्येक योजना स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाए, जिससे ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मास्टर ट्रेनरों ने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना पंचायत सचिवों एवं पंचायत सहायकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी, अभिलेखों का सही रखरखाव तथा शासन की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य कराने पर विशेष जोर दिया। साथ ही प्रतिभागियों को पंचायत विकास योजना में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सहभागिता और ग्राम सभा के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ाने के संबंध में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया और विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक उदाहरण देकर समझाया गया। कार्यक्रम में विकास खंड क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायक मौजूद रहे और प्रशिक्षण को ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए उपयोगी बताया।