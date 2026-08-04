Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नुमाईशखेत में 30 अगस्त से होगी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
Follow us on Google News
share

बागेश्वर में फ्रेंड्स क्लब द्वारा 30 अगस्त से नुमाईशखेत खेल मैदान पर राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह आयोजन स्व. चंदन राम दास की स्मृति में किया जा रहा है, जिसमें देशभर की टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता टीम को 1.51 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी।

नुमाईशखेत में 30 अगस्त से होगी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता

देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। फ्रेंड्स क्लब बागेश्वर के तत्वावधान में 30 अगस्त से नुमाईशखेत खेल मैदान में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक स्व. चंदन राम दास की स्मृति में कराई जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्लब अध्यक्ष मनोज कपकोटी ने बैठक में बताया कि इस बार देशभर की राष्ट्रीय स्तर की टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। क्लब सचिव कमल जगाती ने कहा कि आयोजन की तैयारियों के साथ विभिन्न जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को सौंप दी गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रतियोगिता क्षेत्र के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी साबित होगी।

आयोजकों के अनुसार विजेता टीम को 1.51 लाख रुपये और उपविजेता टीम को 51 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि के साथ आकर्षक ट्रॉफी दी जाएगी। मैच कमिश्नर किशन कोली ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल संचालन की सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैठक में उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साह, कोषाध्यक्ष नवीन साह, रमेश तिवारी, महेश पंत, धीरज मेहता, जीवन जोशी, आकाश कुमार, भास्कर नेगी, विनय साह, जय सूर्या सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bageshwar News Bageshwar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।