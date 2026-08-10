पूर्णिया: 56 हजार तिरंगों में दिखेगी जीविका दीदियों की मेहनत
पूर्णिया, वरीय संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस 2026 एवं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने
पूर्णिया, वरीय संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस 2026 एवं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में संचालित किए जा रहे तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने में जीविका दीदिया राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) तैयार करने में जुटी है। सिलाई मशीन की आवाज के बीच इन दिनों जीविका दीदियों के हाथों में तिरंगे का रंग चढ़ रहा है। कोई कपड़े की कटिंग कर रही है ,तो कोई सिलाई में जुटी है। कोई तिरंगे को अंतिम रूप दे रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जिले में घर-घर तिरंगा पहुंचाने की तैयारी के बीच जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं ने राष्ट्रीय ध्वज बनाने की जिम्मेदारी संभाली है।
पूर्णिया जीविका के संचार प्रबंधक विधाता ने बताया कि जिले के लिए कुल 56 हजार तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सभी प्रखंडों में चार-चार हजार तिरंगे उपलब्ध कराने की तैयारी है । जीविका समूह की महिलाओं के लिए यह काम सिर्फ रोजगार से जुड़ा नहीं है। राष्ट्रीय पर्व के लिए अपने हाथों से राष्ट्रध्वज तैयार करना उनके लिए गर्व और सम्मान का विषय भी है। महिलाओं का कहना है कि उनके द्वारा तैयार किया गया तिरंगा अब किसी परिवार के घर पर फहरेगा तो यह उनके लिए खुशी और गौरव का क्षण होगा। जिला प्रशासन का मानना है कि जीविका को तिरंगा निर्माण से जोड़ने से अभियान को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलेगी ।
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