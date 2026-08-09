बालिकाओं के सामूहिक गान से गूंजा वंदे मातरम्

सोनभद्र, संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शनिवार को पीएम श्री राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का गायन कर देशभक्ति का संदेश दिया। छात्राओं के सामूहिक गायन से पूरा विद्यालय परिसर राष्ट्रप्रेम के भाव से सराबोर हो गया।भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वंदे मातरम् के तृतीय चरण के साथ हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

अभियान नौ से 15 अगस्त तक देशभर में भौतिक और डिजिटल माध्यमों से संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी करते हुए राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया। इस दौरान विद्यालय परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत करने का संदेश दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रही। अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही डिजिटल माध्यमों से भी अभियान से जुड़कर राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का संदेश दिया जा रहा है। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से भी छात्राओं और शिक्षकों ने अभियान के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।