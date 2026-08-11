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हर-घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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गोराडीह में आजादी के अमृत महोत्सव पर मध्य विद्यालय जगदीशपुर में हर-घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति नारे लगाए। प्रधानाध्यापक ने बच्चों को हर घर तिरंगा फहराने के नियमों की जानकारी दी। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा।

हर-घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ

गोराडीह, संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव पर मध्य विद्यालय जगदीशपुर में हर-घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ, जो 17 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम के शुरुआत में बच्चों ने तिरंगा को लहराते हुए देशभक्ति नारे लगाए। जिससे विद्यालय का वातावरण देश प्रेम के रंग में रंग गया। इस दौरान पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चन्द्र मिश्र ने बच्चों को हर घर तिरंगा फहराने के नियम की जानकारी दी।

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