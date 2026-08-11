हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पर मंथन
फोटो संख्या 14 कैप्शन - मंगलवार को हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक करते बीडीओ साधुशरण पांडेय।फोटो संख्या 14 कैप्शन - मंगलवार को हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक करते बीडीओ साधुशरण पांडेय। बक्सर,...
फोटो संख्या 14 कैप्शन - मंगलवार को हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक करते बीडीओ साधुशरण पांडेय। बक्सर, हिप्र। सदर प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन को लेकर बैठक की गई। अध्यक्षता बीडीओ साधुशरण पाण्डेय ने किया। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने व प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया। अभियान अंतर्गत पंचायत व ग्राम स्तर पर लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, तिरंगे के प्रति सम्मान व राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने को दिशा-निर्देश दिए गए।
इस दौरान स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों व कर्मियों ने हर घर तिरंगा अभियान व स्वतंत्रता दिवस समारोह को सफल बनाने का संकल्प लिया। मौके पर बीपीएम, जीविका बीसीओ, एमओ, एलईओ, बीएचएम, बीएओ, बीआरपी, पंचायत सचिवों सहित प्रखंड के कर्मी उपस्थित रहे।
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