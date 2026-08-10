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वेतन, सेवा-शर्तों में न्यायसंगत सुधारों की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने नई दिल्ली में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अधिकारियों से मिलकर महंगाई, जीवन-यापन लागत और आर्थिक सुरक्षा पर चर्चा की। महासंघ ने फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि, वार्षिक वेतनवृद्धि बढ़ाने और समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी मांगें रखीं।

वेतन, सेवा-शर्तों में न्यायसंगत सुधारों की मांग

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई, सदस्य सचिव पंकज जैन और अन्य अधिकारियों के साथ नई दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय में विस्तृत भेंटवार्ता की। महासंघ द्वारा देशभर से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किये गए विस्तृत ज्ञापन के विभिन्न बिंदुओं पर आयोग के साथ चर्चा की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जोगेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता, महामंत्री प्रो. गीता भट्ट शामिल थे। महासंघ ने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं में महंगाई, बढ़ती जीवन-यापन लागत, वास्तविक क्रय शक्ति तथा सेवा एवं सेवानिवृत्ति के दौरान आर्थिक सुरक्षा को प्रमुख आधार बनाया जाना चाहिए।

फिटमेंट फैक्टर 3.6 से 3.8, वार्षिक वेतनवृद्धि 5 से 6 प्रतिशत करने तथा उच्च वेतन स्तरों में अतिरिक्त चरण जोड़कर अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाने की मांग रखी गई। छठे वेतन आयोग की वन स्टेप अप व्यवस्था को पुनः लागू करने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

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