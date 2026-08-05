नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर मंथन, कौशल व व्यावसायिक शिक्षा पर जोर
(युवा पेज)ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि संसाधनों के अभाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं
बिक्रमगंज, निज संवाददाता। स्थानीय अंजबित सिंह महाविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुपालन, चुनौतियों एवं प्रभाव विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों, आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधन की उपलब्धता पर बल दिया। साथ ही कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा को समय की आवश्यकता बताया।
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