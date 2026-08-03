विकसित भारत का सपना साकार करेगी एनईपी 2020 : कुलपति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का काम करेगी। इसका उद्देश्य विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करना है। रविवार को बीएन कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा ने इसकी विशेषताओं पर चर्चा की।

भागलपुर, वरीय संवाददाता राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ने का काम करेगी। जो विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके पाठ्यक्रमों में मल्टी डिसिप्लीनरी विषय, मल्टीपल इंट्री, मल्टीपल एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इंडियन नॉलेज सिस्टम की कई विशेषताएं हैं। यह बातें रविवार को कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा ने बीएन कॉलेज में कही।

एनईपी कार्यशाला कॉलेज में एनईपी के छह साल पूरे होने पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही कॉलेज के एनएसएस इकाई-2 के उद्घाटन एवं कॉलेज की पत्रिका ‘अंग प्रज्ञा’ के विमोचन कार्यक्रम की कुलपति ने अध्यक्षता की। प्राचार्य डॉ. अनिरूद्ध कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। इकाई-2 की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. दिव्या रानी होंगी। टीएमबीयू के एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉ. राहुल कुमार ने कहा कि कॉलेज स्वयंसेवकों ने कई उपलब्धियां हासिल की है।

अतिथियों का संबोधन इस मौके पर अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति प्रो. एके राय, प्रो. क्षेमेंद्र सिंह, टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपो महतो, कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे ने भी संबोधित किया। सेमिनार का विषय प्रवेश डॉ. अमित किशोर सिंह ने कराया। मुख्य विषय पर डॉ. फिरोज आलम और डॉ. आरती कुमारी ने अपनी बातें रखी। इस मौके पर एनसीसी की तरफ से अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, साथ ही एनएसएस के स्वयंसेवकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संचालन डॉ. कंचन सिंह और डॉ. किरण कुमारी ने संयुक्त रूप से किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. इरशाद अली ने प्रस्तुत किया। इस मौके पर काफी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।