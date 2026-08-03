नई शिक्षा नीति छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक: डॉ. विनोद
सूर्यपुरा, एक संवाददाता।पक डॉ. नित्यानंद राय ने किया। मुख्य अतिथि इंदू तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज बिक्रमगंज के प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार सिं
सूर्यपुरा, एक संवाददाता। राजकीय डिग्री महाविद्यालय सूर्यपुरा में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के छह वर्ष पूरे होने पर संगोष्ठी आयोजित की गई। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के कुलसचिव के निर्देशानुसार अखिल भारतीय शिक्षा समागम-2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की छह वर्ष की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की शिक्षा विषय पर चर्चा हुई।
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