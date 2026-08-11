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नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने का सशक्त माध्यम : डॉ. अजय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा में तपेश्वर सिंह टीचर्स ट्रेंनिंग कॉलेज में शिक्षा नीति 2020 के छह वर्ष पूरे होने के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र पांडेय ने कहा कि यह नीति भारतीय शिक्षा को समावेशी और कौशल आधारित बनाने के लिए ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना है।

नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने का सशक्त माध्यम : डॉ. अजय
नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने का सशक्त माध्यम : डॉ. अजय

आरा। तपेश्वर सिंह टीचर्स ट्रेंनिंग कॉलेज कायमनगर में शिक्षा नीति - 2020 के छह वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2026 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संगोष्ठी आयोजित की गई संगोष्ठी का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 6 वर्ष नवाचार गुणवत्ता एवं समावेशी शिक्षा की ओर था। कॉलेज के सचिव सह पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा शिक्षा के बदलते स्वरूप उपलब्धियां भारी चुनौतियां शिक्षा नीति विद्यार्थियों की स्वर्णिम विकास नवाचार एवं कौशल विकास को नई दिशा दे रही है। यह नीति पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का सशक्त माध्यम है।

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मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र पांडेय पूर्व प्राचार्य शिक्षा विभाग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा ने बताया कि NEP 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी और कौशल आधारित बनाने की ऐतिहासिक पहल है, इसका उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि ज़िम्मेवार एवं आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना है। संगोष्ठी में डॉक्टर सत्यदेव सिंह, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह उर्फ नेहरू, डॉक्टर अमित उपाध्याय, सुमन कुमारी कुमारी, आयुषी, नसीमुद्दीन, दीपक तिवारी, अभिषेक रंजन आदि मौजूद थे।

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