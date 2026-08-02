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राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर डायट में सेमिनार, शिक्षकों को बताए गए नए प्रावधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महाराजगंज में डायट के ऑडिटोरियम में बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता डॉ. गोपाल सिंह ने नीति की नई संरचना और विद्यालयी शिक्षा पर इसके प्रभाव को समझाया। कार्यक्रम का संचालन सुनील कुमार भारती ने किया, जिसमें कई शिक्षक भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर डायट में सेमिनार, शिक्षकों को बताए गए नए प्रावधान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर डायट में सेमिनार, शिक्षकों को बताए गए नए प्रावधान

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। डायट के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विषय पर बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डायट प्राचार्य अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन व नोडल प्रवक्ता सुजीत कुमार चौहान एवं प्रवक्ता सुनील कुमार भारती के निर्देशन में हुआ। मुख्य वक्ता दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. गोपाल सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत स्कूली शिक्षा की नई संरचना व प्रमुख अनुशंसाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। नीति के उद्देश्यों व विद्यालयी शिक्षा में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की। डायट प्रवक्ता सुजीत कुमार चौहान ने शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व व उसके प्रभावी उपयोग की जानकारी दी।

डायट प्राचार्य अभिजीत सिंह ने असर (एएसईआर) वार्षिक रिपोर्ट के निष्कर्षों व उसके मूल्यांकन पैटर्न को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के अंत में डायट प्रवक्ता डॉ. अरशद जमील ने सभी के प्रति आभार जताया। संचालन प्रवक्ता सुनील कुमार भारती ने किया, जबकि इस अवसर पर मनीष प्रजापति, दिव्या गुप्ता, पूजा चौधरी, हरेंद्र कुमार सहित बेसिक व माध्यमिक के शिक्षक उपस्थित रहे।

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