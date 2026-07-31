हर शनिवार होगी शिक्षकों की अकादमिक बैठक
भगवानपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत, जिला शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की अकादमिक क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब हर शनिवार पंचायत स्तर पर कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्रों के माध्यम से शिक्षकों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही ऑनसाइट अकादमिक अनुश्रवण भी किया जाएगा।
भगवानपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत जिला शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की अकादमिक क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पंचायत स्तर पर गठित कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र के माध्यम से हर शनिवार शिक्षकों की नियमित बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही सीआरसी समन्वयक स्कूलों में जाकर ऑनसाइट अकादमिक अनुश्रवण भी करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान बेगूसराय ने सभी सीआरसी संचालकों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। विभाग ने बैठक का रोस्टर भी तय कर दिया है। माह के पहले शनिवार को कक्षा 1, 2, 3 के नामिल वर्ग शिक्षक भाग लेंगे।
दूसरे शनिवार को कक्षा 4 एवं 5 के शिक्षक और प्राथमिक कक्षाओं के बचे हुए शिक्षक भाग लेंगे। तीसरे शनिवार को मध्य एवं उच्च विद्यालयों के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू एवं समाज विज्ञान के शिक्षक भाग लेंगे। चौथे शनिवार को मध्य एवं उच्च विद्यालयों के गणित एवं विज्ञान शिक्षक और वैसे वl शिक्षक जो तीसरे शनिवार नहीं आ सके भाग लेंगे। पांचवां शनिवार को यदि आवश्यकता हो तो सीआरसी समन्वयक विद्यालय भ्रमण के आधार पर संबंधित शिक्षकों की बैठक कर सकते हैं।
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