एनईपी के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन शुरू
वाराणसी में यूपी कॉलेज और बीएचयू के यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से शिक्षकों और शोधार्थियों ने भाग लिया। इसरो के निदेशक डॉ. आरपी सिंह ने स्पेस साइंस पर व्याख्यान दिया।
वाराणसी। यूपी कॉलेज और बीएचयू के यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अभिविन्यास एवं संवेदीकरण कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने सहभागिता की। मुख्य अतिथि इसरो देहरादून के निदेशक डॉ. आरपी सिंह ने स्पेस साइंस एवं टेक्नोलॉजी में अनुसंधान एवं विकास विषय पर व्याख्यान दिया। अध्यक्षता यूजीसी–मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो. आनंद वर्धन शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि एनईपी केवल शैक्षिक सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को ज्ञान-आधारित वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने का सशक्त माध्यम है।
विशिष्ट अतिथि यूपी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे अभिविन्यास कार्यक्रम शिक्षकों को नीति के विभिन्न आयामों को समझने और उन्हें शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से लागू करने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. विनीत कुमार राय ने अतिथियों का स्वागत और सह-समन्वयक डॉ. सतीश प्रताप सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
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