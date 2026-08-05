एनईपी विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और समग्र व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम

-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के छह वर्ष पूर्ण होने पर विशेषज्ञ व्याख्यान का किया गया आयोजन -इतिहास विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर विशेषज्ञों ने रखे विचार आरा, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के छह वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्नातकोत्तर इतिहास विभाग की ओर से व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रो. रामाकांत शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगारोन्मुखी होने के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़कर विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, उन्नत संस्कारों और समग्र व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रो. दीपक प्रकाश वर्धन ने की। अध्यक्षीय संबोधन एवं विषय प्रवर्तन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत से जुड़कर ही आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन एवं उसके व्यावहारिक उपयोग पर बल दिया। संचालन इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर वकारुत जमा ने किया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक, शोधार्थी तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। व्याख्यान के अंत में प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों पर सार्थक चर्चा करते हुए कार्यक्रम की सराहना की।

निबंध प्रतियोगिता एवं अकादमिक परिचर्चा का आयोजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल क्रियान्वयन के छह वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री त्रिदण्डी देव राजकीय डिग्री महाविद्यालय, गौतमनगर, शाहपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की उपलब्धियां विषय पर निबंध प्रतियोगिता एवं अकादमिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. गुलाब फलहारी ने की। इस अवसर पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों, उपलब्धियों एवं उच्च शिक्षा में आए सकारात्मक परिवर्तनों पर गंभीर एवं सार्थक विचार-विमर्श किया। प्रो. गुलाब फलहारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण इस नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे नई शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, मूल्यपरक एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। परिचर्चा के दौरान डॉ. मनोज कुमार ने विज्ञान एवं अनुसंधान आधारित शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. शेर सिंह, ने पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय ज्ञान एवं सतत विकास को शिक्षा का अभिन्न अंग बताया। डॉ. अम्बरीश गौतम ने सामाजिक समावेशन, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा बहुविषयक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉ. आस्था कुमारी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार एवं तकनीकी दक्षता को भविष्य की शिक्षा का आधार बताया। डॉ. शीतल शर्मा ने मूल्यपरक एवं विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।मौके पर डॉ. अबुल कलाम, डॉ. बुध देव राम, डॉ. संतोष तिवारी, डॉ. अफरीन बानो, डॉ. मनीष कुमार,डॉ. राजेश कुमार ने प्रभावी संप्रेषण कौशल एवं वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने में नई शिक्षा नीति की भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉ. भगवान मिश्र ने अकादमिक उत्कृष्टता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर बल दिया। डॉ. छाया कुमारी ने समावेशी एवं छात्र-केंद्रित शिक्षा को समय की आवश्यकता बताया। प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की उपलब्धियां विषयक निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निर्णायक मंडल द्वारा मूल्यांकन के उपरांत सेमेस्टर-7 की छात्रा कुशी कुमारी को प्रथम पुरस्कार, सेमेस्टर-5 के छात्र विवेक कुमार को द्वितीय पुरस्कार तथा सेमेस्टर-5 के छात्र प्रिंस मिश्रा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।