छह वर्ष पूरे होने पर एसएसवी कॉलेज में परिचर्चा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की छह वर्षगांठ पर शंकर साह विक्रमशिला महाविद्यालय में परिचर्चा आयोजित हुई। डॉ. निकेश कुमार ने नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमों की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, और अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने नियमित अध्ययन और उपस्थिति की महत्ता को रेखांकित किया।
कहलगांव, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के छह वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सोमवार को शंकर साह विक्रमशिला महाविद्यालय, कहलगांव में परिचर्चा आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षक डॉ. निकेश कुमार ने की। डॉ. निकेश कुमार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, एईसी, एसईसी एवं वीएसी पाठ्यक्रमों को समझने में विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। परिचर्चा में डॉ. सुरेश बिंद, डॉ. अजय कुमार, डॉ. तस्लीम आरिफ, डॉ. सुबोध कुमार, डॉ. प्रभात वत्स, डॉ. रामजी पासवान, डॉ. शंकर कुमार पांडे आदि ने नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों, बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, रोजगारोन्मुख शिक्षा और विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास पर अपने विचार रखे।
वक्ताओं ने नियमित अध्ययन, समयपालन और अनुशासित जीवन पर बल देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। नियमित कक्षाओं में सहभागिता और सतत अभ्यास ही शैक्षणिक सफलता का आधार हैं।
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