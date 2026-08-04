लोकनृत्य प्रतियोगिता की तैयारियों पर मंथन
राज्य शिक्षा संस्थान में जनसंख्या शिक्षा एवं किशोरावस्था शिक्षा से जुड़ी राष्ट्रीय रोल प्ले और लोकनृत्य प्रतियोगिताओं की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानसिक स्वास्थ्य, लिंग समानता, स्वच्छता, नशा मुक्ति जैसे 11 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
जनसंख्या शिक्षा एवं किशोरावस्था शिक्षा से जुड़ी राष्ट्रीय रोल प्ले और राष्ट्रीय लोकनृत्य प्रतियोगिताओं की तैयारियों को लेकर राज्य शिक्षा संस्थान में बैठक आयोजित हुई। बैठक में पोस्टर पेंटिंग, निबंध लेखन, रोल प्ले और लोकनृत्य प्रतियोगिताओं के आयोजन की रूपरेखा तय की गई। चर्चा के प्रमुख विषयों में मानसिक स्वास्थ्य, लिंग समानता, स्वच्छता, पोषण, नशा मुक्ति, जिम्मेदार नागरिकता, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, प्रजनन स्वास्थ्य, एचआईवी जागरूकता और हिंसा से सुरक्षा जैसे 11 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल रहे।
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