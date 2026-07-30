राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान के लिए तीन शिक्षकों के नाम भेजे गए
कैमूर जिले के भभुआ और नुआंव प्रखंड से तीन शिक्षकों का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चयनित शिक्षकों में सुमित कुमार, धीरज कुमार और संगीता कुमारी शामिल हैं। इन शिक्षकों का राज्य स्तर पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा।
भभुआ के दो और नुआंव प्रखंड के एक शिक्षक की सूची पटना भेजी राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में इन शिक्षकों को बुलाया जाएगा पटना भभुआ, नगर संवाददाता। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान (राष्ट्रपति पुरस्कार) के लिए कैमूर जिले से तीन शिक्षकों के नाम चयनित कर राज्य स्तर पर भेजे गए हैं। हाल में आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में जिले के नौ शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। इनमें से बेहतर प्रदर्शन के आधार पर तीन शिक्षकों का चयन किया गया है।
चयनित शिक्षक
चयनित शिक्षकों में भभुआ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय डारीडीह के शिक्षक सुमित कुमार, प्राथमिक विद्यालय हरनाटांड़ के शिक्षक धीरज कुमार तथा नुआंव प्रखंड के मध्य विद्यालय बराढ़ी की शिक्षिका संगीता कुमारी शामिल हैं। तीनों शिक्षकों के नाम राज्य स्तर पर आगे की प्रक्रिया के लिए भेजे गए हैं। अब राज्य स्तर पर इन शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वहां शिक्षण कार्य, नवाचार, विद्यालय में किए गए उल्लेखनीय कार्य और विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास समेत विभिन्न बिंदुओं पर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य स्तरीय काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों के नाम अंतिम रूप से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजे जाएंगे। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों के चयन को लेकर विभाग में भी उत्साह है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए कैमूर के शिक्षकों का नाम पहुंचना जिले के लिए उपलब्धि मानी जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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