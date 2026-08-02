‘एनएसटी से खिलाड़ियों को मिलेगा त्वरित न्याय’
प्रयागराज में क्रीड़ा भारती और ठाकुर हरनारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज ने 'भारतीय खेल सृष्टि में न्याय की दृष्टि' विषय पर राष्ट्रीय संवाद आयोजित किया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति एपी शाही ने खेल विवादों के समाधान हेतु नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की महत्ता बताई। आयोजन में खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं और प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया।
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। क्रीड़ा भारती (काशी प्रांत) एवं ठाकुर हरनारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज ने संयुक्त रूप से शनिवार को ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज में ‘भारतीय खेल सृष्टि में न्याय की दृष्टि’ विषय पर राष्ट्रीय संवाद आयोजन किया।
राष्ट्रीय खेल न्याय और संशोधन
संवाद के मुख्य अतिथि एनसीडीआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एपी शाही ने कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट-2025 के तहत गठित नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल खेल विवादों के त्वरित, निष्पक्ष और विशेषज्ञ समाधान का प्रभावी मंच बनेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्व उप महानिदेशक सत्यजीत सांकृत ने कहा कि इससे प्रशासनिक कमियों का खामियाजा खिलाड़ियों को नहीं भुगतना पड़ेगा। क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद महानकर ने इसे खिलाड़ियों की सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। क्रीड़ा भारती (काशी प्रांत) के मंत्री वीरेंद्र नाथ उपाध्याय ने कहा कि यह संवाद मजबूत और पारदर्शी खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा।
उपस्थित विशिष्ट जन
अध्यक्षता पूर्व न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने की। इस अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता अभिन्न श्याम गुप्ता, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष, अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता, अधिवक्ता मनीष तिवारी, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसके पाल, वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी, उदय प्रताप सिंह, नवीन पोरवाल, श्याम सिंह, प्रो. बीसी कापरी, अशोक लाल, कुंदन राय, ज्योति प्रकाश, आरपी राजन, हसबीन अहमद, विवेक राय, अर्चना मौर्य, अमृता प्रधान, आरएस बेदी, संचालन डॉ. भास्कर शुक्ला, अभिषेक ठाकुर एवं अतुल सिद्धार्थ सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अधिवक्ता एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
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