12.42 लाख बच्चे कल खाएंगे कीड़े मारने की दवा

सिद्धार्थनगर में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन जिले में 12.42 लाख बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवा खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने दवा खिलाने के लिए ब्लॉकों को जिम्मेदारी सौंपी है। यह दवा साल में दो बार खिलाई जाती है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को।

सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम 10 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन जिले में एक से लेकर 19 वर्ष तक के 12.42 लाख बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवा खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने दवा खिलाने की तैयारी को पूरी करते हुए ब्लॉकों को जिम्मेदारी सौंप दी है। बच्चों को यह दवा विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से खिलाई जाएगी। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग वर्ष में दो बार किशोरों व बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवा खिलाता है। यह दवा छह-छह माह के अंतराल पर 10 फरवरी व 10 अगस्त को खिलाया जाता है। इस बार 10 अगस्त को खिलाई जाने वाली दवा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग ने ब्लॉकों को प्रचार सामग्री (आईईसी) व दवा उपलब्ध करा दिया है.

दवा खिलाने के प्रक्रिया ब्लॉकों ने भी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा भेजते हुए खिलाने की डोज भी बता दी है, ताकि बच्चों व किशोरों को आसानी से दवा खिलाई जा सके। डीसीपीएम मानबहादुर ने बताया कि कृमि से मुक्ति दिलाने के लिए बच्चों, किशोर व किशोरियों को दवा खिलाई जाती है। यह कार्यक्रम वर्ष 2016 से प्रारंभ कर दवा खिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

कृमि के लक्षण वह बताते हैं कि दस्त, पेट में दर्द, कमजोरी, उल्टी व भूख न लगना कृमि के लक्षण हैं। इस कृमि संक्रमण से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन फायदेमंद है.

कृमि संक्रमण से बचाव का तरीका नाखून छोटा व साफ रखें.

आस-पास सफाई रखें.

हमेशा साफ पानी पीएं.

खाने को ढ़क कर रखें.

जूता पहनें.

साफ पानी में फल व सब्जी धोएं.

खाने से पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ धुलें.

खुले में शौच न करें, शौचालय का उपयोग करें.

दवा खाने के फायदे स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार.

रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि.

एनीमिया नियंत्रण.

कृमि संक्रमण की व्यापकता में कमी.

ब्लॉकवार दवा खाने वालों की संख्या ब्लॉक संख्या

बांसी 73291

बढ़नी बाजार 78223

भनवापुर 101643

बर्डपुर 79323

डुमरियागंज 153031

इटवा 92878

जोगिया 63652

खेसरहा 92966

खुनियांव 103170

लोटन 48491

मिठवल 101774

नौगढ़ 95733

शोहरतगढ़ 69954

उस्का बाजार 65856

नौगढ़ शहर 22688

कुल 1242674