स्कूलों में 10 को मनाया जाएगा कृमि मुक्ति दिवस
कानपुर में, बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि दिवस पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दें। एक वर्ष से 19 वर्ष तक के लोग यह दवा ले सकते हैं। यदि बच्चे उस दिन नहीं ले पाते हैं, तो 14 अगस्त को मॉप अप डोज दिया जाएगा।
कानपुर। बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर स्कूलों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलवाना सुनिश्चित करें। यह दवा एक वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की आयु के लोगों को दी जा सकती है। जो बच्चे 10 अगस्त को यह दवा नहीं ले सकेंगे उन्हें 14 अगस्त को मॉप अप डोज में दी जाएगी। पूर्व से बीमार अथवा जो पूर्व से बीमारी में कोई दवा खा रहा है उसे नहीं दी जाएगी। एल्बेंडाजोल की गोली चबाकर अथवा पीसकर अथवा चूरा बनाकर खिलाई जा सकती है।
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