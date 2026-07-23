कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त को होगा
ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। जिले में एक से 19 वर्ष आयु के सभी बच्चों को कृमि संक्रमण
ग्रेटर नोएडा। जिले में एक से 19 वर्ष आयु के सभी बच्चों को कृमि संक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। सीडीओ भालचंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों की अंतर्विभागीय बैठक हुई। कहा कि 10 अगस्त को एक से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। वहीं, 14 अगस्त को मॉप-अप दिवस आयोजित कर छूटे हुए बच्चों को भी दवा दी जाएगी। उन्होंने विभागों से इसका माइक्रो प्लान बनाकर अभियान को शत-प्रतिशत सफल के आदेश दिए। ---
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