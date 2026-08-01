Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bagpat News: पुरा महादेव मेले के कारण बदली राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की तारीख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

Bagpat News: खेकड़ा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अब 14 अगस्त को आयोजित होगा। मॉपअप दिवस 18 अगस्त को होगा। पुरामहादेव शिवरात्रि मेले के चलते तिथि बदली गई है।

Bagpat News: पुरा महादेव मेले के कारण बदली राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की तारीख

Bagpat News: खेकड़ा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अब 14 अगस्त को आयोजित होगा। मॉपअप दिवस 18 अगस्त को होगा। पुरामहादेव शिवरात्रि मेले के चलते तिथि बदली गई है। आरबीएसके टीम ने खेकड़ा बीआरसी पर प्रधानाध्यापक शिक्षको को एल्बेंडाजोल टेबलेट बच्चो को खिलाने का प्रशिक्षण दिया। स्कूली बच्चों को वर्ष में दो बार दस फरवरी और दस अगस्त को कृमि नियंत्रण की दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाती है। सीएचसी अधीक्षक डा. ताहिर ने बताया कि जनपद में भी यह कार्यक्रम दस अगस्त को होना था। लेकिन पुरा महादेव मंदिर पर श्रावणी कांवड मेले के चलते राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को अब दस अगस्त के बजाय 14 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण, 14 अगस्त को बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल दवा

18 अगस्त को छुटे हुए बच्चों के लिए मॉपअप दिवस होगा। शुक्रवार को आरबीएसके टीम ने खेकड़ा बीआरसी पर प्रधानाध्यापकों को कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण दिया। बताया कि आरबीएसके के नोडल अधिकारी डा. मुकेश, डीसीपीएम नौशाद और डीईआईसी मैनेजर डा. अनुज गेरा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। दवा सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूलों के अलावा आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों को खिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग और बाल पोषण विभाग का सहयोग रहेगा।

ये भी पढ़ें:ड्रग वेयर हाउस से प्राप्त करें एल्बेंडाजोल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।