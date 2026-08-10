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कृमि संक्रमण से मुक्ति दिलाने को खिलाई एल्बेंडाजोल की खुराक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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मैनपुरी। नगर के आरसी कन्या इंटर कॉलेज में सोमवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन हुआ।

कृमि संक्रमण से मुक्ति दिलाने को खिलाई एल्बेंडाजोल की खुराक

नगर के आरसी कन्या इंटर कॉलेज में सोमवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन हुआ। जिसका शुभारंभ चेयरमैन संगीता गुप्ता ने छात्राओं को एलबेंडाजोल की गोली खिलाकर किया l कार्यक्रम में सीडीओ ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत संकल्प का हिस्सा है। यह तभी सफल होगा जब पूरे समाज की भागीदारी होगी। माता-पिता, शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी संकल्प लें कि हर बच्चा कृमि संक्रमण से मुक्त हो। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डा. अनिल वर्मा ने कहा कि यह अभियान 1 से 19 वर्ष उम्र के सभी बच्चों व किशोरियों को एल्बेंडाजोल की खुराक देकर कृमि संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया जाता है।

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यह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर और शिक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कृमि संक्रमण बच्चों में खून की कमी, कुपोषण, पेट दर्द और पढ़ाई में कमी का बड़ा कारण है। एल्बेंडाजोल की एक खुराक नियंत्रण पाने में बेहद प्रभावी है। कहा कि सभी सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में 919511 बच्चों को गोलियां खिलाई जाएंगी।

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