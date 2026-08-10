19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की दवा-जिलाधिकारी

श्रावस्ती,संवाददाता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का अभियान का शुभारम्भ किया गया। इसके तहत एक से 19 साल के सभी बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। सोमवार को इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने प्राथमिक स्कूल सिसवा में फीता काटकर एवं बच्चों को स्वयं दवा खिलाकर किया। इसके तहत सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर निःशुल्क एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित को निर्देशित भी किया कि कोई भी बच्चा इस अभियान से वंचित न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रमण कर 1 से 19 साल तक के बच्चो को दवा खिलाई जाएगी।

जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर निःशुल्क कृमि नियंत्रण की दवाई एल्बेन्डाजोल खिलाई जायेगी तथा छूटे हुए बच्चों को शत-प्रतिशत आच्छादित किया जायेगा। जबकि 14 अगस्त को मॉप अप दिवस मनाया जाएगा। जिसके तहत कृमि मुक्ति दिवस के दिन छूटे हुए बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी।इस दौरान अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा केके वर्मा ने कहा कि कुछ बच्चों में दवा खाने के कारण मामूली दुष्प्रभाव हो सकते है। जैसे-जी मचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और थकान होने की संभावना रहती है। यह दुष्प्रभाव क्षणिक होते है जो आसानी से संभाले जा सकते है। मामूली दुष्प्रभाव होने पर खुली जगह एवं हवादार जगह में लिटाकर साफ पानी पिलाएं। कार्यक्रम में अधीक्षक डा प्रवीन कुमार, डीईआईसी मैनेजर प्रतीक शाक्य,बबीता बाजपेयी,डी पी एम मनीष, आर बी एस के टीम एवं अन्य कर्मचारी व स्कूली छात्र-छात्राएं मौजूद रहें।