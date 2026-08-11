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अधीक्षक व चेयरमैन ने दवा खाकर कृमि मुक्ति अभियान का किया शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सोमवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर पर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अधीक्ष

अधीक्षक व चेयरमैन ने दवा खाकर कृमि मुक्ति अभियान का किया शुभारंभ

सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सोमवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर पर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अधीक्षक डॉ सतेन्द्र कुमार राव और चेयरमैन श्रीराम यादव ने स्वयं एवं सीएचसी पर आए लोगों को कृमिनाशक दवा खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को कृमि संक्रमण से बचाव और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।अधीक्षक ने कहा कि आंतों में होने वाले परजीवी कृमियों के संक्रमण से कमजोरी, एनीमिया, कुपोषण समेत कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कृमिनाशक दवा खिलाने का अभियान चलाया जाता है।

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इस दौरान लोगों से स्वच्छ पानी पीने, भोजन करने और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोने तथा आसपास साफ-सफाई रखने की अपील की गई। स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि कृमि संक्रमण से बचाव के लिए दवा के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता और जागरूकता भी जरूरी है। कार्यक्रम में नगर पंचायत सलेमपुर के अध्यक्ष श्रीराम यादव, सभासद प्रतिनिधि शाहबाज आलम, रोहन गुप्ता उर्फ मिक्कू, नदीम खान, बीपीएम सनोज त्यागी सविता गौतम, गणेश यादव, अशोक कुमार, सत्यप्रकाश यादव, राजेश कुमार, संजय यादव, मोहम्मद शाहिद, संदीप शर्मा समेत स्वास्थ्यकर्मी व अन्य लोग मौजूद रहे।

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