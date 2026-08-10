कृमि दिवस पर हजारों बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल
फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया। इसके अंतर्गत बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा (एल्बेंडाजोल) खिलाई गई। इसका उद्देश्य कुपोषण से बच्चों को बचाना है। इस अभियान में 12 लाख बच्चों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
फतेहपुर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। इसके तहत जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा (एल्बेंडाजोल) खिलाई गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाना और उनके शारीरिक व मानसिक विकास को रफ्तार देना है। अभियान का शुभारंभ सीएमओ डा यूबी सिंह की मौजूदगी में शहर के खेलदार स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया। इस दौरान एक वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य कर्मियों व शिक्षकों की देखरेख में दवा दी गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के 12 लाख से अधिक बच्चों को इस अभियान के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 3846 स्कूलों व 2940 आंगनबाड़ी केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित है। बताया कि जो बच्चे किसी कारणवश सोमवार को दवा खाने से वंचित रह गए हैं उन्हें आगामी माप-अप राउंड के दौरान 14 अगस्त को दवा कवर की जाएगी। इस मौके पर एसीएमओ डा पीके सिंह व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे。
कुपोषण और एनीमिया से मिलेगी मुक्ति
सीएमओ ने बताया कि बच्चों के पेट में कीड़े होने से वह एनीमिया (खून की कमी) और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। एल्बेंडाजोल की यह गोली पूरी तरह सुरक्षित है। छोटे बच्चों को यह दवा पीसकर पानी के साथ और बड़े बच्चों को चबाकर खाने की सलाह दी गई।
बच्चों को किया गया जागरूक
इस दौरान सभी विद्यालयों में शिक्षकों ने बच्चों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने बताया कि हमेशा साफ पानी पिएं, नाखूनों को छोटा और साफ रखें और खाना खाने से पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। अभियान को सफल बनाने में आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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