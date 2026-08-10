Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कृमि दिवस पर हजारों बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया। इसके अंतर्गत बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा (एल्बेंडाजोल) खिलाई गई। इसका उद्देश्य कुपोषण से बच्चों को बचाना है। इस अभियान में 12 लाख बच्चों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृमि दिवस पर हजारों बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल
कृमि दिवस पर हजारों बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल

फतेहपुर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। इसके तहत जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा (एल्बेंडाजोल) खिलाई गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाना और उनके शारीरिक व मानसिक विकास को रफ्तार देना है। अभियान का शुभारंभ सीएमओ डा यूबी सिंह की मौजूदगी में शहर के खेलदार स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया। इस दौरान एक वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य कर्मियों व शिक्षकों की देखरेख में दवा दी गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के 12 लाख से अधिक बच्चों को इस अभियान के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 3846 स्कूलों व 2940 आंगनबाड़ी केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित है। बताया कि जो बच्चे किसी कारणवश सोमवार को दवा खाने से वंचित रह गए हैं उन्हें आगामी माप-अप राउंड के दौरान 14 अगस्त को दवा कवर की जाएगी। इस मौके पर एसीएमओ डा पीके सिंह व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे。

ये भी पढ़ें:कृमि मुक्ति दिवस पर छह लाख से अधिक बच्चों को दवा दी

कुपोषण और एनीमिया से मिलेगी मुक्ति

सीएमओ ने बताया कि बच्चों के पेट में कीड़े होने से वह एनीमिया (खून की कमी) और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। एल्बेंडाजोल की यह गोली पूरी तरह सुरक्षित है। छोटे बच्चों को यह दवा पीसकर पानी के साथ और बड़े बच्चों को चबाकर खाने की सलाह दी गई।

ये भी पढ़ें:स्कूलों में 15.32 लाख बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल

बच्चों को किया गया जागरूक

इस दौरान सभी विद्यालयों में शिक्षकों ने बच्चों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने बताया कि हमेशा साफ पानी पिएं, नाखूनों को छोटा और साफ रखें और खाना खाने से पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। अभियान को सफल बनाने में आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन कब किया गया?
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन स्वास्थ्य विभाग की ओर से फतेहपुर में किया गया।
ये भी पढ़ें:1 से 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की दवा-जिलाधिकारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।