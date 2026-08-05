दस अगस्त से बच्चों को दी जाएगी एल्बेंडाजोल की खुराक
फतेहपुर में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन होगा। स्वास्थ्य विभाग सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 19 साल तक के बच्चों को निशुल्क एल्बेंडाजोल की टैबलेट देगा। जो बच्चे दवा नहीं ले पाएंगे, उनके लिए 14 अगस्त को माप-अप राउंड होगा।
फतेहपुर। बच्चों को सेहतमंद और कुपोषण मुक्त बनाने के लिए 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस बार जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 19 साल तक के सभी बच्चों व किशोरों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट निशुल्क खिलाई जाएगी। अभियान के दौरान जो बच्चे किसी कारणवश 10 अगस्त को दवा खाने से छूट जाएंगे उनके लिए 14 अगस्त को माप-अप राउंड चलाया जाएगा।
जिसके तहत उन्हें कवर किया जाएगा। जिला मलेरिया अधिकारी कीर्ति रंजन ने बताया कि बच्चों के पेट में मौजूद कीड़े भोजन के पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं जिससे बच्चे एनीमिया, कुपोषण और शारीरिक व मानसिक विकास में पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। इस गंभीर समस्या से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल के शिक्षक मिलकर काम करेंगे। अभियान के दौरान 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली पीसकर और 2 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एक पूरी गोली चबाकर खाने के लिए दी जाएगी।
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