राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल
फतेहपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने बच्चों को खुराक दी। यह अभियान 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए है। अधिकारियों ने अभिभावकों से सहयोग की अपील की।
फतेहपुर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर मंगलवार को आईटीआई सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। कार्यक्रम में एडीएम विनय पांडेय, बीएसए प्रिंसी मौर्य, सीएमओ डा. यूबी सिंह, आईटीआई प्रधानाचार्य व स्टाफ मौजूद रहा। अधिकारियों ने बच्चों को निर्धारित खुराक देकर अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत जिले में एक से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर-किशोरियों को कृमि संक्रमण से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की दवा दी जानी है। सीएमओ डा. यूबी सिंह ने बताया कि कृमि संक्रमण बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है।
नियमित रूप से कृमिनाशक दवा देने से संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से अभियान में सहयोग कर सभी पात्र बच्चों को दवा खिलाना सुनिश्चित करने की अपील की। वहीं एडीएम ने भी अभियान को बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।
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