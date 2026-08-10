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बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल की गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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कौंधियारा/करछना,हिसं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना में सोमवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएचसी अधीक्षक डॉ. वाई.पी.

बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल की गोली
बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल की गोली

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना में सोमवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएचसी अधीक्षक डॉ. वाईपी सिंह और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अवनीश मोहन वर्मा ने प्राथमिक विद्यालय करछना प्रथम के बच्चों को एल्बेंडाजोल की कृमिनाशक दवा खिलाई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 2 से 19 वर्ष तक के बच्चों को वर्ष में दो बार कृमिनाशक दवा दी जाती है। इसके सेवन से पेट में मौजूद कृमियों से बचाव होता है और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोने और साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया गया।

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