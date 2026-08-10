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कृमिमुक्ति दिवस पर बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस अभियान का आरंभ नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सरोज ने प्राथमिक विद्यालय बबुरा में किया। अभियान में 7.84 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी। 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य जागरूकता भी शामिल है।

कृमिमुक्ति दिवस पर बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की गोली

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सरोज ने प्राथमिक विद्यालय बबुरा में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर किया। अभियान के तहत जिले के करीब 7.84 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार ने बताया कि एक से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। जो बच्चे किसी कारणवश 10 अगस्त को दवा खाने से छूट जाएंगे, उन्हें 14 अगस्त को मॉप-अप दिवस पर दवा खिलाई जाएगी।

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कृमि संक्रमण से बच्चों में रक्ताल्पता और कुपोषण की समस्या हो सकती है। अभियान के दौरान बच्चों को हाथ धोने, साफ-सफाई रखने, चप्पल-जूते पहनने और फल-सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए करीब 1615 आशा और 1775 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ विद्यालयों के शिक्षकों की भूमिका रहेगी। इस मौके पर पीएचसी प्रभारी डॉ. नीरज कुमार, प्रधानाध्यापक सुनील कुमार, बीपीएम अवनीश मिश्रा, बीसीपीएम घनश्याम पाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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