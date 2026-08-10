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राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का जीजीआईसी से शुभारम्भ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारम्भ किया। छात्राओं को कृमियों के नुकसान और स्वयं की सफाई के तरीके बताए गए। सीएमओ डॉ. सबीब हैदर ने सभी से 15 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल टेबलेट देने के लक्ष्य में सहयोग की अपील की।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का जीजीआईसी से शुभारम्भ

प्रतापगढ़, संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारम्भ किया। इस दौरान छात्राओं को कृमि से होने वाले नुकसान और उनसे बचाव और सफाई आदि टिप्स देते हुए उन्हें जागरूक किया गया।कार्यक्रम का उद्धाटन करते हुए प्रभारी सीएमओ डॉ. सबीब हैदर ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के शिक्षकों, आशा, एएनएम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व अभिभावकों से अभियान में सहयोग देने की अपील की। 1 से 19 साल तक के 15 लाख बच्चों, किशोर और किशोरियों को कृमि से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल टेबलेट खिलाए जाने के लक्ष्य में सभी का सहयोग मांगा।

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इनमें से जो बच्चे किसी कारण वश 10 अगस्त को एल्बेंडाजोल टेबलेट नहीं खा पाएंगे उन्हें 14 अगस्त मॉपअप राउंड में टेबलेट खिलाई जाएगी। इस दौरान डीपीएम आरबी यादव, सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी महेश सिंह, मुकेश मौर्या व जीजीआईसी के स्टाफ मौजूद रहे।

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