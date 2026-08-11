बच्चों को खिलाई गई दवा
मकसूदपुर में पसगवां ब्लाक क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाने के लिए अल्वेंडाजोल की गोलियां दी गईं। आंगनवाड़ी प्रेमवती और सहायिका पूजा दीक्षित ने बच्चों को स्वच्छता के महत्व के बारे में भी बताया।
मकसूदपुर। पसगवां ब्लाक क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पेट के कीड़ों व संक्रमण से बचाव के लिए दवाई खिलाई गई। आंगनवाड़ी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाने वाली अल्वेंडाजोल गोलियां खिलाई गई। जमुका द्वितीय केंद्र पर आंगनवाड़ी प्रेमवती व सहायिका पूजा दीक्षित ने बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाने के साथ ही बच्चों को साफ सफाई रखने के लिए भी प्रेरित किया गया।
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