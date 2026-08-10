स्कूलों में 15.32 लाख बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल

गोण्डा, संवाददाता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सोमवार को जनपद में बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई। डीएम प्रियंका निरंजन ने राजकीय बालिका इण्टर कालेज में छात्राओं को दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके तहत सोमवार को करीब 15 लाख 32 हजार 674 बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के दौरान जिले में कुल 18,75,236 बच्चों व किशोर-किशोरियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम प्रियंका निरंजन ने राजकीय बालिका इण्टर कालेज में छात्राओं को दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा कि कृमि संक्रमण केवल पेट की समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर को भोजन से मिलने वाले पोषण का पूरा लाभ लेने से रोकता है, जिससे बच्चों व किशोर-किशोरियों में कमजोरी और खून की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आंतों में कृमि होने पर शरीर को भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसीलिए हर छह माह में एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है। सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल ने बच्चों को साफ-सफाई की आदतें अपनाने की सलाह दी। कहा भोजन से पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, साफ पानी पीना, फल-सब्जियां धोकर खाना, नाखून छोटे व साफ रखना तथा खुले में शौच से बचना। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि एल्बेंडाजोल की खुराक खाली पेट नहीं लेनी चाहिए。