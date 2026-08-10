स्कूलों में 15.32 लाख बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल
गोण्डा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 15 लाख 32 हजार 674 बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई। डीएम प्रियंका निरंजन ने कार्यक्रम की शुरूआत की। जिले में 18,75,236 बच्चों को दवा देने का लक्ष्य है। साफ-सफाई के नियमों का पालन करने की सलाह भी दी गई।
गोण्डा, संवाददाता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सोमवार को जनपद में बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई। डीएम प्रियंका निरंजन ने राजकीय बालिका इण्टर कालेज में छात्राओं को दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके तहत सोमवार को करीब 15 लाख 32 हजार 674 बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के दौरान जिले में कुल 18,75,236 बच्चों व किशोर-किशोरियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम प्रियंका निरंजन ने राजकीय बालिका इण्टर कालेज में छात्राओं को दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा कि कृमि संक्रमण केवल पेट की समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर को भोजन से मिलने वाले पोषण का पूरा लाभ लेने से रोकता है, जिससे बच्चों व किशोर-किशोरियों में कमजोरी और खून की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आंतों में कृमि होने पर शरीर को भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसीलिए हर छह माह में एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है। सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल ने बच्चों को साफ-सफाई की आदतें अपनाने की सलाह दी। कहा भोजन से पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, साफ पानी पीना, फल-सब्जियां धोकर खाना, नाखून छोटे व साफ रखना तथा खुले में शौच से बचना। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि एल्बेंडाजोल की खुराक खाली पेट नहीं लेनी चाहिए。
आभियान की व्यापकता
5,182 स्कूल और 3,095 आंगनबाड़ी केंद्रों पर चला अभियान : अभियान के तहत कुल 18,75,236 बच्चों व किशोर-किशोरियों को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले के 5,182 स्कूलों और 3,095 आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा खिलाई गई। पहले दिन करीब 15,32,674 बच्चों को दवा की खुराक दी गई।
छूटे बच्चों के लिए मार्गदर्शन
छूटे बच्चों को मॉप-अप दिवस पर मिलेगी खुराक : जिला सलाहकार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम रंजीत कुमार ने बताया कि जो बच्चे किसी कारणवश पहले दिन दवा लेने से छूट गए हैं, उन्हें मॉप-अप दिवस पर संबंधित स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या निर्धारित केंद्र पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान का उद्देश्य एक से 19 वर्ष तक के सभी पात्र बच्चों और किशोर-किशोरियों तक कृमि नियंत्रण की दवा पहुंचाना है। इस मौके पर इस मौके पर एसीएमओ डॉ. सीके वर्मा, डॉ आदित्य वर्मा, डिप्टी सीएमओ डॉ जीएम चिश्ती, डीपीएम अमरनाथ, डीसीपीएम डॉ आरपी सिंह, परिवार नियोजन सलाहकार सलाहउद्दीन लारी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से उमाशंकर वर्मा आदि रहे।
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