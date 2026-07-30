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कृमि मुक्ति को लेकर प्रशिक्षित हुईं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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दोहरीघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अभियान की जानकारी दी गई। 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवा दी जाएगी, चाहे वे स्कूल में पढ़ें या न पढ़ें।

कृमि मुक्ति को लेकर प्रशिक्षित हुईं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां

दोहरीघाट,हिन्दुस्तान संवाद। दस अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान को गुरुवार को दोहरीघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को कृमि नियंत्रण अभियान की जानकारी दी गई और दवा वितरण की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षण के दौरान बीसीपीएम सुरेंद्रनाथ यादव ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत एक से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी। यह दवा क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो बच्चे स्कूल में पंजीकृत नहीं हैं या स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें भी नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर दवा खिलाने की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी बच्चा अभियान से वंचित न रह जाए।

डॉ ओपी गुप्ता ने बताया कि पेट के कृमि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे कुपोषण, एनीमिया, कमजोरी और पढ़ाई में बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डॉ वेद प्रकाश ने कहा कि कोई भी पात्र बच्चा दवा से वंचित न रहने पाए। कहा कि अभियान पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ संचालित किया जाए। इस दौरान सुपरवाइजर सरिता, विजय लक्ष्मी, आंगनबाड़ी सुनीता सहित अन्य उपस्थित रहीं।

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