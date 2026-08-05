बच्चों को खिलाई जाएगी कीड़े मारने की दवा
बदलापुर में 10 से 14 अगस्त तक बच्चों को पेट के कीड़ों से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की हैं और प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। अभिभावकों से अनुरोध है कि कोई बच्चा दवा खाने से न चूके।
बदलापुर। बच्चों को पेट के कीड़ों से मुक्त करने के लिए 10 से 14 अगस्त तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में अभियान के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। आशा, एएनएम तथा आरबीएसके की टीम विद्यालयों में बच्चों को अपने सामने दवा खिलाएगी। उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा कृमि मुक्ति की दवा खाने से वंचित न रहे।
स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं।
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