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एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर सीएमओ ने किया कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने का अभियान शुरू किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से बच्चों को दवा खिलाने का आग्रह किया।

एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर सीएमओ ने किया कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ
एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर सीएमओ ने किया कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ

बलरामपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सोमवार को जिले में बच्चों और किशोर-किशोरियों को कृमि संक्रमण से बचाने का अभियान शुरू हुआ। सिटी मांटेसरी स्कूल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों को दवा के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए कृमि संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की। सीएमओ ने कहा कि कृमि संक्रमण बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है। संक्रमण के कारण बच्चों में पेट दर्द, भूख कम लगना और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

ऐसे में निर्धारित अंतराल पर कृमिनाशक दवा खिलाना जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के अनुसार बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली जरूर खिलाएं。

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कृमि संक्रमण से बचाव के उपाय

उन्होंने बच्चों को खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोने, स्वच्छ पानी पीने, नाखून छोटे रखने और आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। खुले में शौच से बचने को भी कहा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कृमि संक्रमण से बचाव में दवा के साथ व्यक्तिगत स्व cleanliness की अहम भूमिका है।

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स्वास्थ्य विभाग का अभियान

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत जिले के निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों और किशोर-किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जा रही है। विद्यालयों और अन्य निर्धारित स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें अभियान चला रही हैं। विभाग का उद्देश्य बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है।

उतरौला में भी चला अभियान

उतरौला क्षेत्र के एमवाई उस्मानी इंटर कॉलेज में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। कार्यक्रम में रेखा शर्मा, ज्ञान प्रकाश, डॉ. अमरेंद्र कुमार, डॉ. अताउल्लाह खान, प्रधानाचार्य अबुल हाशिम, अध्यापक अब्दुर रहमान, अजय चौधरी और सलमान खान समेत शिक्षक व अन्य लोग मौजूद रहे।

14 अगस्त को मॉप-अप दिवस

जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि 10 अगस्त को किसी कारण से दवा खाने से वंचित रह जाने वाले बच्चों को 14 अगस्त को मॉप-अप दिवस पर एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अभियान में सहयोग करने की अपील की।कार्यक्रम में भाजपा के मीडिया प्रभारी एवं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि डीपी सिंह बैंस, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, विद्यार्थी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रश्नोत्तर

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया?
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सोमवार को मनाया गया।
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