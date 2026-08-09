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16 लाख बच्चों को दी जाएगी कृमिनाशक दवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान के तहत 15.87 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। यह दवा 4401 विद्यालयों और 3243 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाएगी। प्रशिक्षित आशा कार्यकर्ता और शिक्षकों द्वारा दवा दी जाएगी। जिन बच्चों को 10 अगस्त को दवा नहीं मिली, उन्हें 14 अगस्त को मॉप-अप दिवस पर दवा मिलेगी।

16 लाख बच्चों को दी जाएगी कृमिनाशक दवा

देवरिया, निज संवाददाता। जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत 10 अगस्त को एक से 19 वर्ष की आयु वर्ग के करीब 15.87 लाख बच्चों, किशोर-किशोरियों को एल्बेंडाजोल की कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। अभियान को जिले के 4401 विद्यालयों, 3243 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। सीएमओ डा. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल जाने वाले तथा स्कूल से बाहर रहने वाले सभी बच्चों को दवा दी जाएगी। इसके लिए 10,864 आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। जो बच्चे किसी कारणवश 10 अगस्त को दवा नहीं ले पाएंगे, उन्हें 14 अगस्त को आयोजित मॉप-अप दिवस पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी।

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कृमि संक्रमण गंदगी, दूषित भोजन और पानी तथा खुले में शौच के कारण फैलता है। इससे बच्चों में खून की कमी, कुपोषण, शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एल्बेंडाजोल की गोली चबाकर खानी है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर समस्त सरकारी, प्राइवेट विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी के बच्चों व स्कूल न जाने वाले 1-19 आयु वर्ग के बच्चो को कृमि नाशक टेबलेट खिलाई जाएगी। एनएचएम के डीसीपीएम राजेश कुमार गुप्ता के अनुसार 1-2 वर्ष के बच्चों को आधा गोली चूरा करके, 2-3 साल के बच्चो को 1 गोली चूरा कर तथा अन्य को 1 गोली चबाकर खिलाया जाना हैं।

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