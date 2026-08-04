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समान विकास को बढ़ावा देना समय की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के निदेशक प्रो. गुरु प्रसाद सिंह ने कहा कि समाज के सभी वर्गों का समान विकास आवश्यक है। उन्होंने दूध उत्पादन में भारत की अग्रणी स्थिति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कौशल आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

समान विकास को बढ़ावा देना समय की मांग

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। समाज में सभी वर्गों के समान विकास की भावना को बढ़ावा देना समय की मांग है। हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग आगे बढ़ सके। यह कहना राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के निदेशक प्रो.गुरुप्रसाद सिंह का है। वह सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रो.गुरुप्रसाद सिंह ने कहा कि हरित क्रांति और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। आज भारत का दुग्ध व्यवसाय लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये का उद्योग बन चुका है।

दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह उपलब्धि मुख्य रूप से अनऑर्गनाइज्ड क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों के योगदान से संभव हुई है। जब तक गांवों को उद्योग और रोजगार का केंद्र नहीं बनाया जाएगा, तब तक भारत को वास्तविक अर्थों में समृद्ध राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। देश में कौशल आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीकों से कार्य करके किसान अधिक उत्पादन के साथ बेहतर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सत्र की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ.नागेंद्र कुमार सिंह ने की। डॉ.संजय सिंह गौतम, डॉ.वैष्णवी शुक्ला, हिलमिल राय, पुलकित जायसवाल, साजिया, समर सिंह, पुलकित जायसवाल आदि उपस्थित रहे।

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