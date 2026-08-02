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एनआईटी में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने विभिन्न विषयों पर विचार साझा किए। 70 शोध-पत्रों का प्रस्तुतीकरण किया गया। निदेशक ने सफल आयोजन की सराहना की और इसे भारतीय ज्ञान को वैश्विक विमर्श से जोड़ने की पहल बताया।

एनआईटी में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

श्रीनगर, संवाददाता। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) उत्तराखंड के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग की ओर से भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में देशभर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने भारतीय ज्ञान परंपरा की समकालीन प्रासंगिकता, नवाचार और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में इसकी भूमिका पर विचार साझा किए। सम्मेलन में 11 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 100 से अधिक प्राप्त शोध-पत्रों में से 70 का प्रस्तुतीकरण हुआ। योग, साहित्य, भाषाविज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, गणित, पर्यावरण, सतत विकास, सुशासन और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं सहित विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ।.समापन अवसर पर निदेशक प्रो. करुणेश कुमार शुक्ला ने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

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कुलसचिव डॉ. हरि मौल आज़ाद तथा अनुसंधान एवं परामर्श अधिष्ठाता डॉ. धर्मेन्द्र त्रिपाठी ने भी आयोजन की सराहना करते हुए इसे भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक अनुसंधान और वैश्विक विमर्श से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल बताया।

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