सर्जरी में नई तकनीक कम कर रही कैंसर पीड़ितों का दर्द

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार एम्स में कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज और सर्जरी के दौरान और उसके बाद आने वाली परेशानियों से निपटने की आधुनिक तकनीकों की जानकारी के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ‘आंकोज-2026’ का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में देश के अलग-अलग शहरों से पहुंचे कैंसर विशेषज्ञों ने ऑन्को एनेस्थीसिया में कैंसर के मरीजों की सर्जरी के दौरान दर्द और बेहोशी को संभालने वाली एक खास मेडिकल तकनीक के बारे में चर्चा की। दर्द से राहत देना, सर्जिकल तकनीक, दर्द प्रबंधन और मरीजों की देखभाल से जुड़े अहम बिंदुओं पर जानकारी साझा करते हुए इलाज की नई तकनीक के बारे में भी बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एम्स की कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने किया। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी एवं कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के एचओडी एयर कमोडोर डॉ. प्रदीप जायसवाल, विशिष्ट अतिथि अंडमान एंड निकोबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक प्रो. डॉ. मुकेश त्रिपाठी, एम्स की डीन व बाल रोग विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. महिमा मित्तल और आयोजन सचिव डॉ. अंकिता काबी मौजूद रहीं। सम्मेलन के पहले दिन इंट्रोडक्शन टू द आर्ट ऑफ ऑन्कोएनेस्थीसिया सत्र में जीएमसी कानपुर के प्रो. अनिल वर्मा ने एनेस्थेटिक एजेंट्स एंड कैंसर रिकरेंस-एविडेंस अपडेट विषय पर जानकारी दी। टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता की प्रो. ज्योत्सना गोस्वामी ने कैंसर मरीजों में प्रीहैबिलिटेशन और रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन (इलाज शुरू होने से पहले मरीज की ताकत को लाने और दुष्प्रभाव कम) पर चर्चा की। आईएमएस बीएचयू के प्रो. यशपाल सिंह ने ईआरएएस प्रोटोकॉल्स इन ऑन्को-एनेस्थीसिया प्रैक्टिस की जानकारी दी। केएमआईओ बेंगलुरु की प्रो. नम्रता रंगनाथ ने हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी में कठिन एयरवे के बारे में बताया। टीएमएच मुंबई के डॉ. सोहन सोलंकी ने साइटोरिडक्टिव सर्जरी, एचआईपीईसी और अन्य आधुनिक तकनीकों के बारे में अहम जानकारी दी। बीएचयू के डॉ. प्रदीपिका गंगवार ने कोलोरेक्टल सर्जरी में फ्लूड मैनेजमेंट तथा एम्स गुवाहाटी के डॉ. सतीश गुनाशेकर ने ब्रेस्ट ऑन्को सर्जरी में दर्द प्रबंधन के बारे में बताया। इसके अलावा विभिन्न सत्रों में विलम्स ट्यूमर, व्हिपल सर्जरी, हेपेटेक्टॉमी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एस्ट्रोसाइटोमा जैसे जटिल मामलों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। सम्मेलन में कैंसर उपचार की नई तकनीकों, बेहतर एनेस्थीसिया प्रबंधन और मरीजों की जीवन गुणवत्ता सुधारने के तरीकों के बारे में विशेषज्ञों ने अहम जानकारी दी.